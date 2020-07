L’attaccante ha sciolto i dubbi nelle ultime ore e ha accettato la proposta dei partenopei: guadagnerà 5 milioni di euro all’anno, cifre importanti per il club azzurro. Un bel salto in avanti per il classe 1998 che attualmente guadagna 800mila euro a stagione. Attaccante centrale, ma all’occorrenza anche esterno: toccherà a Gattuso trovargli la giusta collocazione in campo. Un prezzo, 81 milioni di euro, molto alto dopo che il giovane è esploso in questa stagione segnando 18 gol in 38 partite.