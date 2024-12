Juve Stabia, Lovisa: «Sin qui nessuno ci ha regalato nulla. Mercato? Se c’è necessità interverremo»

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, nel corso della festa di Natale del club ha preso parola rilasciando le seguenti parole, riprese da Stabiachannel.it.

«Essendo intervenuti in maniera massiccia già in estate, nella prossima sessione di mercato faremo poco. Se ci sarà necessità di qualche intervento lo faremo, consapevoli che la squadra comunque è migliorabile. Lo scopo primario deve essere quello di totalizzare 45 punti, poi si vedrà. In estate non pensavamo di poter fare così bene. Fin qui nessuno ci ha regalato nulla, abbiamo dato sempre il massimo. La vittoria di Salerno è stata importantissima».