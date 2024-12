Cosenza, Guarascio: «I 4 punti di penalizzazione ci verranno restituiti. Gli sponsor siano più generosi»

Attualmente sedicesimo con 16 punti, il Cosenza ha il rimorso di aver rimediato una penalizzazione di 4 punti, che avrebbero permesso ai calabresi di agganciare il Modena al decimo posto. La questione sembra archiviata, ma c’è chi continua a rimuginarci sopra. Il presidente Eugenio Guarascio non ha ancora digerito la cosa, e anzi è convinto che il tutto possa risolversi per il meglio. Il presidente rossoblù, infatti, ha rilasciato le seguenti parole durante la cena di Natale del Cosenza, come riportato da CosenzaPost.it: «Ci restituiranno quei 4 punti, ma l’anno prossimo voi sponsor siate più generosi…».

