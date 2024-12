Possanzini presenta Mantova-Frosinone: «Il campionato è ancora lungo e c’è tanto da dimostrare»

Il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha parlato all’anti-vigilia della sfida contro il Frosinone in conferenza stampa:

«Sappiamo l’importanza che ha ogni partita, ma il campionato è ancora lungo e c’è tanto da dimostrare. Siamo sereni perché lavoriamo bene e siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo anche se vorremmo fare qualcosa di più perché nelle nostre corde c’è questa possibilità”. Il tecnico del Mantova Davide Possanzini parla così in conferenza stampa in vista della sfida contro il Frosinone: “Sarà una partita complicata sotto il punto di vista tattico perché c’è tanto studio al giorno d’oggi, tanta conoscenza. Le difficoltà si trovano a ogni partita. – prosegue il mister come si legge su Mantovauno.it – Hanno iniziato male contro i pronostici ma nell’ultimo periodo si sono messi a posto sotto il profilo dei risultati, visto che le prestazioni non mancavano neanche prima. Clima in spogliatoio? Ognuno vive questo mestiere e i commenti nella propria maniera a seconda di come è cresciuto, della sua cultura ed educazione. Prevengo l’atmosfera negativa cercando di parlare ai ragazzi e facendogli capire che in questo lavoro è normale andare di fronte alle critiche e agli elogi, è un’altalena di emozioni e opinioni ogni giorno. La cosa importante è non perdere l’equilibrio».