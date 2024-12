Reggiana, Meroni: «Contro il Modena meritavamo almeno il pari. Vogliamo fare punti»

Il difensore della Reggiana, Andrea Meroni, scherza in conferenza stampa sul fatto che sia l’unico calciatore, assieme a Carissoni del Cittadella, a non aver saltato neanche un minuto in Serie B in queste prime diciassette giornate di campionato:

«Sono contento di aver trovato una continuità fisica e tecnica, ora dobbiamo stringere i denti per queste ultime partite che mancano alla fine dell’anno. Perdere un derby fa sempre male, ma abbiamo analizzato la sconfitta e ora pensiamo subito alla reazione. Sicuramente se il nostro gol fosse stato valido la gara avrebbe preso un altro corso, ma non abbiamo cambiato atteggiamento anche se abbiamo concesso qualcosa in più rispetto ad altre gare. Il pareggio però sarebbe stato up risultato giusto. Ora invertiamo il trend. Contro il Cittadella, Probabilmente, è la partita più difficile per noi, in quanto abbiamo tutte le aspettative a nostro favore. Il Cittadella è sicuramente una squadra che non molla mai, sarà una battaglia, conosciamo molto bene l’ambiente e la squadra che troveremo e siamo anche consapevoli che non avendo ancora vinto in casa vorranno ottenere i tre punti a tutti i costi. – conclude Meroni – Anche noi vogliamo vincere e fare punti per riprendere il nostro cammino».