Greco presenta Mantova-Frosinone: «Il nostro avversario ha una identità importante»

Il tecnico del Frosinone, Leandro Greco, ha parlato in conferenza stampa all’anti-vigilia della trasferta di Mantova:

«Possiamo giocare in modi diversi, in base a quello che abbiamo visto cercheremo di fare le scelte migliori. Non è escluso cambiare qualcosa dal punto di vista del gioco perché nel tempo ci sarà anche questa opportunità. Ho la fortuna di avere tanti ragazzi che sanno fare più cose. Il Mantova ha un anno e mezzo di lavoro bellissimo e importantissimo che gli ha permesso di raggiungere una grande vittoria l’anno scorso. Hanno coraggio nelle loro idee, una cosa che apprezzo molto, e sarà una partita complicata. Il fatto che in casa facciano tanti punti ci fa alzare l’attenzione. Prendiamo atto che il Mantova tiene tutti i calciatori coinvolti. Hanno una struttura molto chiara, a volte cambiano determinate caratteristiche. Sono molto contento della squadra che ho a disposizione, penso che sia forte e che abbia margini di crescita. Il mio pensiero non è rivolto al mercato in entrata, sono fortunato ad avere un direttore come Angelozzi che ci pensa. Tante volte perdi delle partite dove ricevi complimenti e il rischio è quello di abbassare il livello d’attenzione. Per fortuna non è stato così perché ho dei ragazzi giusti che sanno che siamo ancora in un momento complicato. Il percorso nostro è ancora lungo, spero di uscirne subito ma ci dobbiamo saper stare e lavorare con pazienza».