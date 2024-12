Juve Stabia, Gerbo: «Dobbiamo ragionare come se dovessimo salvarci all’ultima giornata»

Durante la festa di Natale delle Vespe, il capitano della Juve Stabia, Alberto Gerbo, ha condiviso alcune riflessioni sul percorso della sua squadra nel difficile campionato di Serie B. Le sue parole, raccolte da “Stabiachannel.it”, sottolineano la lotta per la salvezza e l’importanza di ogni singola partita in un torneo estremamente equilibrato.

Ecco cosa ha detto Gerbo riguardo la situazione attuale del club, la recente retrocessione della Salernitana e le sue personali aspettative per il futuro:

«La Serie B è un campionato difficile e molto equilibrato. Il percorso fatto finora potrebbe non bastare. Ogni partita ci deve lasciare qualcosa per migliorare per la prossima gara e mettere qualche tassello in più. Altrimenti sarà difficile arrivare alla salvezza. La Salernitana è una signora squadra. Quando retrocedi dalla Serie A è sempre un clima difficile. Non è facile giocare dopo una retrocessione. È stata una vittoria importantissima che ci rende orgogliosi. Conta molto l’annata che stiamo vivendo e ogni gara rappresenta un’insidia. La Juve Stabia deve ragionare per forza come se dovesse salvarsi all’ultima giornata, ma se qualcosa arriva prima, ben venga. L’obiettivo è acquisire quanti più punti possibili per la salvezza. Sto bene e mi diverto molto a giocare. Se dovessi rinnovare sarei contento. Sto valutando annata per annata».