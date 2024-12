Salernitana-Brescia, Colantuono: «Ci è mancato solo il gol»

Dopo il pareggio contro il Brescia, l’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa, evidenziando la mancanza del gol come unico elemento mancante in una partita altrimenti soddisfacente. Riportate da salernitananews.it, le parole di Colantuono offrono uno sguardo approfondito sulle scelte tattiche adottate, sull’approccio dei giocatori e sulle condizioni fisiche della squadra, riflettendo un misto di ottimismo e realismo riguardo alla performance e alle aspettative future.

Ecco le sue parole:

«E’ mancato solamente il gol. Non m’interessa che Gerardo abbia 19 anni. Io l’ho fatto entrare perché in allenamento si è mosso bene in settimana. Simy era stanco ed aveva lottato su tutti i palloni: ho dato una chance a Fusco perché avrebbe potuto aiutarci. Senza nulla togliere a Wlodarczyk che potrebbe giocare la prossima partita dal 1′, ho optato per lui. Mi dispiace perché abbiamo fatto una buona partita. In queste gare bisogna stare attenti a non prendere reti sulle ripartenze o rischiare come successo nello scorso match. I giocatori hanno fatto quello che c’era da fare perché i lombardi sono sempre stati nella loro metacampo. Anche i numeri testimoniano che è mancato solo il gol. Eravamo padroni del campo, i braccetti andavano in sovrapposizione. Ruggeri e Velthuis sono andati in avanti molte volte. Non sarebbe stato positivo cambiare dal punto di vista tattico. La squadra ha crossato diverse volte e di fronte c’era un avversario ostico. Il nostro difensore centrale aiuta molte volte nella manovra e quindi la differenza tra 3 o 4 difensori non è essenziale. Amatucci è in continua crescita da molto. Sono molto preoccupato perché aveva un problemino al ginocchio e bisogna preservarlo. Sono sicuro che i dirigenti sappiano fare il loro lavoro nell’ambito del calciomercato e non servono le mie richieste. Se avessimo fatto gol sarebbe stata la ciliegina della porta ed i 3 punti sarebbero stati giusti».

«Classifica? Non si mette a posto con poche partite, ma dando seguito a risultati e prestazione nel tempo. Mi dispiace perché in una partita del genere avrei preferito la vittoria. Inutile restare a piangerci addosso perché a breve avremo una partita difficile. Bisogna migliorare le cose da migliorare. Analizzando la prestazione è stata giusta. Emergenza infortuni? Braaf non ha mai giocato con grande qualità e naturalmente arrivato ad un certo punto era sfinito. Noi oggi avevamo fuori 6 o 7 giocatori: togliendoli anche alle altre rose si sarebbe vista la differenza. La squadra ha lavorato bene e l’ex Hellas Verona aveva speso molto in una posizione del campo secondo me per lui congeniale. La sostituzione è stata dettata da motivi di stanchezza. In campo c’è stata gente che non aveva tutti i 90′ nelle gambe. C’erano persone che non erano titolari da molto. E’ tornato Tongya che aveva un minutaggio limitato. Le cose che non mi hanno convinto me le tengo per me. La partita è stata fatta, ma ai ragazzi non si può rimproverare nulla oltre che il gol. Non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo avuto sempre il pallino in mano ed onestamente non posso chiedere di più. La squadra dovrebbe attaccare con più veemenza, ma muovere critiche oggi sarebbe ingeneroso. Non mi esalto, ma è stata fatta la partita che andava fatta».