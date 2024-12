Salernitana-Brescia, Bisoli: «La squadra comincia ad avere un’anima e arriva prima sulla palla»

Intervenuto nel corso della conferenza stampa post-partita, il tecnico del Brescia, Pierpaolo Bisoli, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alle prestazioni della sua squadra, nonostante un pareggio senza reti contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni riflettono una visione di progresso e costruzione, evidenziando come il Brescia stia lentamente ma sicuramente rafforzando le proprie fondamenta.

Ecco le sue parole:

«Oggi abbiamo fatto passi da gigante: abbiamo avuto occasioni ghiotte per passare in vantaggio. La squadra comincia ad avere un’anima e arriva prima sulla palla. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio; dobbiamo ripartire da questa personalità. Stiamo prendendo il carattere per portare a casa i punti in questo campionato. Nel secondo tempo ho dovuto fare dei cambi per alcuni infortuni. Negli ultimi cinque minuti ho messo un difensore per blindare il risultato. Ma anche nelle ripresa la miglior occasione l’abbiamo avuta noi. Sono soddisfatto della partita di questa sera. Quando saremo più liberi di testa e più pronti fisicamente, faremo ancora meglio. Il Brescia era la terza peggior difesa del campionato: ora stiamo mettendo le fondamenta. E’ un gruppo eccezionale: sono sicuro che quando avremo le cose a posto, arriveranno grandi soddisfazioni. Oggi abbiamo creato, abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Non siamo ancora pronti del tutto: ci vuole pazienza, la chiedo a tutti. Mercato? Per me questa squadra è buona».