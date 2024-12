Quotidiano del Sud: “Cosenza, un fondo arabo interessato al club”

Il futuro del Cosenza Calcio potrebbe presto prendere una svolta decisiva. Come riportato da “Il Quotidiano del Sud” un’offerta sarebbe giunta a Guarascio per l’acquisto del club, da parte di un fondo d’investimento arabo. Un manager cosentino rappresenta il gruppo di investitori che ha presentato un’offerta concreta per il controllo totale del club rossoblu.

Il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, è ora al centro dell’attenzione. Nonostante avesse precedentemente minimizzato le voci di trattativa, descrivendole come “nulla di concreto” lo scorso ottobre, ora si trova a dover prendere una decisione che potrebbe trasformare radicalmente il destino della squadra. L’offerta, di cui i dettagli finanziari rimangono non divulgati, pone il Cosenza di fronte alla prospettiva di competere su palcoscenici molto più prestigiosi rispetto a quelli attuali.

I tifosi e gli osservatori sono in attesa di sviluppi, che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. La decisione di Guarascio potrebbe infatti aprire una nuova era per i Lupi, regalando loro risorse e opportunità finora inimmaginabili.