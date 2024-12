Semplici presenta Cremonese-Sampdoria: «In B puoi perdere e vincere con tutti. Dobbiamo trovare continuità»

Alla vigilia del match tra Sampdoria e Cremonese allo stadio Zini, il tecnico della Sampdoria, Leonardo Semplici, èè intervenuto in sala stampa per discutere le ultime novità della squadra e le aspettative per l’incontro di domani.

Ecco qualche estratto:

«Con la convinzione di andare a fare una partita di valore perché affrontiamo una squadra forte. Una squadra partita per essere tra le prime in classifica e lo è. La Cremonese ha una rosa rispettabilissima, c’è stato anche da loro un cambio di allenatore ma credo che sia veramente una gara dove dobbiamo dare un altro segnale per quello che sarà il nostro cammino. E’ chiaro che ci saranno situazioni da valutare ma siamo convinti che possiamo andare a Cremona nonostante le assenze e abbiamo la possibilità di giostrare il nostro valore e voglio che la squadra abbia un’identità diversa da quella vista fino ad oggi».

«Modulo? Ripartiamo con quello fatto con lo Spezia. L’esperimento di giocare col 4-3-3 volevo capire se avevo scelto il vestito giusto. Ora credo sia giusto ripartire dal 3-5-2 visto contro lo Spezia. Già dopo il 3-0 abbiamo cambiato il modo di stare in campo e la squadra non si è disunita malgrado il risultato. E questo credo sia l’aspetto più ‘positivo’ della sconfitta di Roma. La valutazione, sia fisica che tecnica e tattica, è che i ragazzi stanno bene“. Alla presentazione dissi di portare la squadra 20 metri più avanti. Abbiamo giocatori che se giocano più vicini alla porta possono fare i numeri fatti in passato. Voglio che la squadra abbia una propensione e un possesso diverso e crei più occasioni attraverso cross, imbucate e un certo tipo di lavoro che stiamo facendo anche se con pochi allenamenti»

«Per quanto riguarda le retrocesse ci sono sempre problematiche psicologiche. Se non metti la giusta testa, anche inconsapevolmente, hai problematiche. Non tutte le squadre sono così, vedi il Sassuolo ma ha una rosa fuori categoria. La Serie B è difficile, è il più bello che c’è in Italia e non solo. Puoi vincere e perdere con tutti. Noi dobbiamo trovare una continuità di risultati che ci possa permettere di fare un girone di ritorno diverso da quello fatto fin qui. Sto cercando di porre le basi, di trovare un equilibrio per far sì che la squadra possa proporre qualcosa di più rispetto alla gara contro lo Spezia. Bisogna trovare la coperta giusta».