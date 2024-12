Juve Stabia-Cesena, Floriani Mussolini: «Ritrovare il gol una gioia indescrivibile»

Romano Floriani Mussolini, decisivo con il suo gol nel match Juve Stabia-Cesena, ha parlato in conferenza stampa esprimendo grande soddisfazione per il suo primo gol stagionale, un momento che ha descritto come di “gioia indescrivibile”, dedicando il successo alla sua famiglia e alla squadra.

Ecco le sue parole:

«Sono davvero felice. Dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, finalmente sblocco il mio conto con il gol. Sono soddisfatto, sia per questo, sia per aver aiutato la squadra a trovare la vittoria. Gioia indescrivibile. Dedico questo gol alla mia famiglia, che mi sostiene sempre, e alla squadra. Dietro l’esultanza non c’era nessuna polemica. Ho deciso il gesto con i miei amici. Sono soddisfatto dei miglioramenti fatti. Ringrazio il mister che quotidianamente mi aiuta ad essere un calciatore migliore. Mi sto impegnando sotto tutti i puti di vista per diventare un calciatore completo. Il gol trovato oggi è un po’ figlio del nostro modo di giocare. Ho sempre ammirato terzini di spinta come Walker e Cancelo, sono i miei modelli. Amo attaccare e creare superiorità».