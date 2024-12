TMW: “Bari, occhi in casa Sampdoria: sondaggio per La Gumina”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, il Bari sta considerando un’interessante mossa di mercato in vista della sessione di gennaio, puntando Antonino La Gumina della Sampdoria. L’attaccante palermitano emerge come una possibile soluzione per il reparto avanzato dei pugliesi, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in preparazione alla sfida di giovedì contro il Palermo. La sessione di ieri, come descritto sui canali ufficiali del club, ha visto i giocatori dividersi in due gruppi: chi ha giocato dall’inizio nell’ultimo match si è concentrato su attività di recupero tra campo, palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha svolto esercizi ad alta intensità e tecniche su porzioni di campo all’Antistadio.