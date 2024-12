Di Chiara: “Palermo, adesso servono punti pesanti. Il punto di giornata in serie B”

Sassuolo campione d’inverno: Grosso vola e punta al record. Il Sassuolo continua la sua marcia trionfale in Serie B e con nove vittorie nelle ultime dieci partite si laurea campione d’inverno. Filippo Di Chiara, Gazzetta dello Sport, sottolinea come Fabio Grosso abbia costruito una squadra dominante, capace di abbinare qualità del gioco, profondità della rosa e solidità mentale.

I numeri parlano chiaro: 36 punti, migliorando persino il percorso con il Frosinone della scorsa stagione, e un ritmo che ricorda il Benevento di Pippo Inzaghi del 2019-2020, chiuso a 86 punti. Grosso sta sfruttando al meglio giocatori di livello superiore come Berardi e Laurienté, mentre riserve di lusso come Pierini, autore di un capolavoro su punizione contro il Palermo, dimostrano la forza complessiva della squadra.

Scontro diretto all’orizzonte – Giovedì il Pisa proverà a rilanciarsi nell’inseguimento, dopo aver subito due sconfitte nelle ultime cinque partite. All’Arena Garibaldi si preannuncia uno spettacolo da non perdere, con lo Spezia pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle due rivali.

Dietro le prime tre? Il vuoto. Di Chiara evidenzia le difficoltà di squadre come Cremonese, Sampdoria e Palermo, che avrebbero dovuto occupare posizioni di vertice dopo gli investimenti estivi. La Cremonese ha acciuffato la Samp grazie a Vazquez, ma è una magra consolazione. Ancora peggiore la situazione del Palermo, che deve sfruttare le sfide contro Bari e Cittadella per invertire la rotta e salvare la stagione.

Juve Stabia sorpresa d’alta classifica. Al quarto posto c’è la Juve Stabia, che non può più essere considerata una sorpresa. Di Chiara sottolinea il progetto giovane e vincente alla base del loro successo. Castellammare si sta rivelando un campo difficile per tutti, come dimostra la vittoria di ieri contro il Cesena, altra neopromossa protagonista di un buon campionato.

Bassa classifica incerta. Di Chiara osserva che la lotta per la salvezza resta apertissima con sette squadre racchiuse in pochi punti. Il Südtirol, con la vittoria a Bari, e il Cittadella, che ha risucchiato la Reggiana nelle zone calde, hanno dato segnali di vita.

Occhio al Modena. Mandelli, subentrato a Bisoli, ha portato 12 punti in sei partite e, con la vittoria sul Pisa, ha centrato il secondo successo consecutivo, rilanciando i canarini in zona playoff.

Conclusione. Di Chiara chiude proiettandosi già al turno di Santo Stefano, con match da brividi in programma. Occhi puntati su Bari e Palermo, chiamate a dare risposte decisive, e sulle squadre in lotta per la promozione e la salvezza. Buon divertimento!