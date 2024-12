Palermo-Bari: arbitra Sozza. Le designazioni arbitrali della 19^ giornata

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la 19ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25, in programma giovedì 26 dicembre. Per l’incontro tra Palermo e Bari, fissato alle ore 18:00, è stato designato come arbitro principale il sig. Sozza. Gli assisteranno gli assistenti Preti e Cavallina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Gemelli. Per quanto riguarda l’assistenza tecnologica, il VAR sarà gestito da Di Paolo con l’ausilio di Minelli come AVAR.

Ecco le designazioni arbitrali:

PISA – SASSUOLO h. 12.30

ABISSO

DI IORIO – CIPRESSA

IV: DE ANGELI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

BRESCIA – MODENA h. 15.00

ZUFFERLI

VOTTA – CATALLO

IV: ZAGO

VAR: NASCA

AVAR: BARONI

CESENA – CREMONESE h. 15.00

GHERSINI

CIPRIANI – ARACE

IV: MACCARINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI VUOLO

COSENZA – CATANZARO h. 15.00

AURELIANO

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV: ANGELILLO

VAR: PATERNA

AVAR: MUTO

FROSINONE – SALERNITANA h. 15.00

PEZZUTO

SCARPA M. – REGATTIERI

IV: VERGARO

VAR: MARINI

AVAR: VOLPI

REGGIANA – JUVE STABIA h. 15.00

TREMOLADA

LOMBARDO – MINIUTTI

IV: ANDREANO

VAR: MAGGIONI (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE “MAPEI STADIUM”)

SPEZIA – MANTOVA h. 15.00

ARENA

PASSERI – BELSANTI

IV: D’EUSANIO

VAR: SERRA

AVAR: GUALTIERI

SUDTIROL – CITTADELLA h. 15.00

CHIFFI

VIGILE – RICCIARDI

IV: MACCORIN

VAR: CAMPLONE

AVAR: PAGANESSI

PALERMO – BARI h. 18.00

SOZZA

PRETI – CAVALLINA

IV: GEMELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MINELLI

SAMPDORIA – CARRARESE h. 20.30

PRONTERA

D’ASCANIO – EMMANUELE

IV: ANDENG

VAR: GARIGLIO

AVAR: LONGO