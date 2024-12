Dionisi presenta Palermo-Bari: «Non si raggiungono gli obiettivi alla fine del girone d’andata»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Non si raggiungono gli obiettivi alla fine del girone d’andata. I punti conquistati non rappresentano un bel bottino. Contro il Bari giochiamo per vincere, dopodiché si faranno altre valutazioni. Cerco di fare le analisi con la massima trasparenza possibile. Abbiamo condiviso tutto con chi gestisce la campagna acquisti; non si può stravolgere una squadra all’improvviso. Tutti sono responsabili».