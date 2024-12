Dionisi presenta Palermo-Bari: «Non sarà una partita semplice. Cerco di prendere decisioni giuste, non popolari»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«In campo ci andiamo noi ed è giusto che la gente manifesti il proprio malcontento. Sarebbe più bello un clima più sereno, mi dispiace ma non mi influenza. Cerco di prendere decisioni giuste, non popolari, perché vedo i giocatori tutti i giorni. A Sassuolo abbiamo preso gol quando c’eravamo più noi nella loro metà campo. Può incidere l’atmosfera? In parte sì. Meglio le critiche a una persona. Il nostro vestito doveva essere bellissimo, ma pian piano si sta scucendo: noi dobbiamo rimetterlo a posto. La partita contro il Bari non sarà semplice, ma veniamo da una prestazione positiva e dobbiamo ripeterci. È essenziale fare meno errori nella nostra metà campo ed essere più efficaci in zona gol. Il Bari è una squadra esperta e l’ambiente è entusiasta. Sarà una bella partita da giocare. La vittoria manca, ma dobbiamo volerla. Non mi pesa metterci sempre la faccia ed essere l’unico a farlo. È il mio mestiere, fa parte di quello che devo fare».