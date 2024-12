Dionisi presenta Palermo-Bari: «L’abbinamento tra Brunori e Le Douaron? Può essere una soluzione valida»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Siamo meno bravi degli altri ad approfittare degli errori avversari. Nei gol presi ci abbiamo messo tanto del nostro. Dobbiamo far pagare agli altri gli errori che fanno. Serve focalizzarsi sulla porta avversaria. Calciamo in porta più degli avversari in tutte le partite. Dobbiamo fare gol su azione, stiamo realizzando poco. Gli ingressi di Vasic e Appuah? Mi aspettavo da loro più ‘gamba’. Noi stavamo calando come intensità, gli spazi si stavano aprendo e poteva essere un vantaggio per noi. Entrambi hanno poca esperienza e errori ne fanno tutti. Vasic entra sempre bene, mentre Appuah era il giocatore giusto per coprire tutta la fascia.

Pochi gol nel secondo tempo? O l’allenatore non sa fare i cambi, o chi entra non è performante. È un dato significativo, ma difficile da spiegare. Contro il Catanzaro abbiamo attaccato solo noi; dobbiamo essere più precisi e bravi. Ciò che sta mancando è la fase realizzativa su azione. Parlo di tutta la squadra, non solo degli attaccanti. L’abbinamento tra Brunori e Le Douaron? Può essere una soluzione valida».