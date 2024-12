Dionisi presenta Palermo-Bari: «Per Diakité ottime possibilità di rientro. Desplanches? Si è guadagnato la titolarità»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Cambio tattico della squadra? L’ho fatto perché lo sviluppo esterno dei giocatori non funzionava bene tra i giocatori. Al tempo stesso ci mancava il dialogo tra l’attaccante e qualche seconda punta; a volte il centravanti rimaneva troppo isolato. Quindi abbiamo scelto di cambiare per questo motivo, avendo anche giocatori bravi tra le linee. Nel volume di gioco e nelle occasioni create ci ha portato vantaggio, al tempo stesso però non ci ha portato risultati. Ma io voglio vedere più densità in area, più riaggressione. Da un punto di vista prestazionale ci ha migliorato, sui risultati no. Stiamo facendo di tutto per recuperare i giocatori che non erano disponibili nella partita precedente. Per Diakité ci sono ottime possibilità di rientro, per Pierozzi le possibilità sono buone, mentre per Gomes dobbiamo ancora vedere. Riguardo a Desplanches, sta seguendo un percorso positivo e si è guadagnato la titolarità, che deve continuare a mantenere anche dopo un errore. Per me è importante che dimostri di esserci nei momenti forse meno adatti. Non ho avuto bisogno di parlare direttamente con lui perché il preparatore dei portieri già fa un ottimo lavoro e Sirigu lo aiuta molto. Chi gioca sbaglia, e quando sbaglia un portiere si nota di più. Desplanches dovrà affrontare il suo ruolo con la massima leggerezza e professionalità».