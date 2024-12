Dionisi presenta Palermo-Bari: «Passeremo il Natale insieme alla squadra»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Contro il Catanzaro, l’ambiente era un po’ particolare e i tifosi hanno espresso il loro malcontento. È già capitato in passato di ricevere cori simili. È giusto che i tifosi chiedano di più, considerando che la squadra sta ottenendo meno rispetto alle aspettative. All’inizio della stagione, eravamo tutti convinti che questo sarebbe stato un campionato importante. Ci assumiamo le responsabilità e mi dispiace per questa situazione, ma è dovuta ai risultati. I risultati mascherano tutto, quindi dobbiamo cercare di ottenere risultati migliori e i ragazzi stanno lottando. Per dimostrare il nostro impegno, pranzeremo insieme tutta la squadra a Natale, senza stare con le famiglie. Questo è stato un desiderio espresso dalla squadra. Lo facciamo per noi, per dimostrare che ci vogliamo rialzare da questa situazione. Non è una situazione drammatica, ma se qualcuno la fa sembrare tale, alla fine ci si convince di ciò. Tuttavia, è solo questione di tempo prima che le prestazioni che stiamo facendo portino ai risultati desiderati. Non siamo stati fortunati fino ad ora, ma dobbiamo cercare di cogliere ogni occasione, magari già dalla prossima partita».