Dionisi presenta Palermo-Bari: «Contro il Sassuolo buona prestazione contro una squadra di valore»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«La partita si prepara sempre da tutti i punti di vista. Poi, che ci siano meno giorni per prepararla non è un deficit. In primis, chi ha giocato deve recuperare a livello fisico e mentale, chi non ha giocato deve fare più o meno lo stesso. Il modo migliore, quando le cose non vanno, non è fermarsi, è rigiocare. La cosa migliore è preparare la prossima partita pensando a quello che si deve fare. Se serve stabilità alla squadra? A parte una prestazione, le altre non sono state al di sotto delle nostre qualità, e parlo delle prestazioni. Per ottenerle, bisogna dare continuità ai giocatori; al tempo stesso, però, bisogna anche dare la possibilità a chi si impegna e fa bene in settimana. Contro il Sassuolo abbiamo messo in campo una buona prestazione contro una squadra di valore. Per la prossima partita qualche cambiamento potrebbe esserci, ma nessun stravolgimento».