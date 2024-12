Dionisi presenta Palermo-Bari: «Abbiamo tutte le qualità per venirne fuori»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Se è venuto a mancare qualcosa nella mia gestione del gruppo? Parlare al passato non mi piace. Devo essere giudicato per quello che la squadra sta facendo. È stata integrata con giocatori nuovi che dovevano alzare il livello e in questo momento non ci siamo riusciti. Io faccio l’allenatore, non faccio il mago. Abbiamo 8/11 giocatori in campo dello scorso anno, ma è giusto così perché la radice dello scorso anno non ha fatto cose negative, per poter rimarcare magari il riscatto di alcuni. In questo momento siamo al di sotto, ma il Palermo ha tutte le qualità per venirne fuori. Poi, ad oggi, siamo sotto il nostro livello e sotto le aspettative».