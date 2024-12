Dionisi presenta Palermo-Bari: «Accetto le critiche. Più che metterci la faccia e dire che ne sono responsabile non posso fare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Dietro le quinte? Speravo in altro, l’ambiente reagisce a proprio modo. Io più che metterci la faccia e dire che posso esserne responsabile, di più non posso fare. Le critiche le accetto, sono uno sprono anche queste, faccio questo mestiere da 10 anni. Le critiche le ho sempre subite, ci stanno. L’importante è che non siano alla persona, poi è meglio criticare l’allenatore che la squadra. Dietro le quinte comunque i rapporti sono buoni, tutti siamo responsabili ma ognuno per la propria area. C’è comunque condivisione, anche dopo la gara a Reggio Emilia tra me e i miei dirigenti. Non c’è un ambiente sereno ma responsabile e lineare. All’esterno poi sicuramente dipende dai risultati».