Dionisi presenta Palermo-Bari: «Dobbiamo combattere ed essere consapevoli del momento»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Non siamo partiti bene, quindi ogni partita sembra l’ultima possibilità di recuperare terreno. Nelle ultime due abbiamo gestito bene, soprattutto nella ripresa contro il Sassuolo. Dobbiamo comunque essere equilibrati senza avere paura delle difficoltà. Dobbiamo combattere ed essere consapevoli del momento e delle nostre qualità. I punti, come dicevo, sono pochi in 18 partite. Non è quello che volevamo e ci aspettavamo, siamo responsabili però. Possiamo recuperare terreno, siamo a metà classifica e anche i posti sopra di noi sono vicini. Ovvio che rivedere quello che dicevamo all’inizio non è bello, ma al tempo stesso bisogna essere consapevoli di cosa si sta facendo giocandoci ogni partita»