Dionisi presenta Palermo-Bari: «Qualche cambiamento sugli interpreti ci sarà»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa dal Palermo CFA di Torretta in vista della sfida in programma giovedi 26 dicembre contro il Bari al Renzo Barbera.

Ecco qualche estratto delle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore rosanero:

«Soluzioni dopo 3 ko di fila? È pesante, la classifica non è bella. I punti dopo 18 partite sono pochi. Però c’è un’altra partita, questa è la fortuna e possiamo smentire quanto fatto nelle partite precedenti, non dico dimenticare. Questi giorni ci serviranno per capire chi recupera, anche mentalmente. Qualche cambiamento ci sarà anche sugli interpreti. A una squadra di calcio serve ambizione e motivazione. Si può far di tutto per alimentarle, ma devi averle intrinseche dentro. Per il futuro dico che per me è domani e dopodomani. In 6 giorni facciamo 5 allenamenti, è troppo importante quello che facciamo ora. La società sicuramente ha una linea guida, ma per ora è bene pensare solo al presente perché è troppo importante».