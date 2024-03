Juve Stabia-Casertana: scontri tra tifosi fuori lo stadio a fine gara (VIDEO)

Incidenti al termine del derby tra Juve Stabia e Casertana, con il Viale Europa a Castellammare ancora palcoscenico di scontri e tafferugli.

Mentre all’interno dello stadio proseguiva la festa per la vittoria della squadra di Pagliuca nel derby, una trentina di ultras della Casertana, incappucciati e con sciarpe di colore nero, armati di mazze, sono riusciti ad accedere alle strade limitrofe, in particolare a via D’Annunzio, proseguendo poi per via Cosenza fino al Viale Europa dove ci sono stati scontri con le forse dell’ordine.