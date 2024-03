Corriere dello Sport: “Carabinieri in ritiro. Pescara shock, arrestato Sasanelli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Pescara e l’arresto di Sasanelli da parte dei Carabinieri.

Notizia scioccante per il Pescara con le forze dell’ordine che nella serata di ieri hanno raggiunto l’Ekk hotel, sede del ritiro biancazzurro in vista della trasferta odierna a Recanati, per tradurre agli arresti domiciliari il giovane attaccante biancazzurro Luca Sasanelli, classe 2004, accusato sembrerebbe di violenza privata.