Serie C Girone C: la Juve Stabia vola, battuta anche la Casertana 1-0. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone C tra Juve Stabia e Casertana. Candellone regala la vittoria alla Juve Stabia. I padroni di casa continuano a correre e non si fermano. Vetta solitaria e altri tre punti in cassaforte.

Di seguito il finale e la classifica aggiornata:

Juve Stabia-Casertana 1-0 (Candellone 81′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 61

Benevento 54

Picerno 51

Avellino 50

Taranto 50

Casertana 47

Crotone 43

Giugliano 42

Latina 41

Sorrento 40

Messina 39

Audace Cerignola 38

Potenza 36

Foggia 35

Catania 35

Turris 28

Virtus Francavilla 26

Monopoli 24

Monterosi 20

Brindisi 17