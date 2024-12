Juve Stabia: Brera Holdings acquisisce quote del club

Arriva la svolta societaria in casa Juve Stabia: Brera Holding ha, infatti, acquisito le quote del club. Ad annunciare ciò è stato lo stesso presidente delle Vespe, Andrea Langella nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede dell’Unione degli Industriali di Napoli.

L’operazione sarà strutturata in tre step: entro il 31 dicembre la società acquisirà il 22% delle quote, successivamente si passerà al 38% entro il 31 gennaio ed infine il 51% entro il 31 marzo. A rappresentare Brera Holdings è stato il presidente Daniel McClory: «Questa fusione con la Juve Stabia è la più importante per noi. Abbiamo valutato diversi club, soffermandoci sulla piazza, la sostenibilità finanziaria, il brand, la possibilità di crescita. Da gennaio abbiamo studiato tutti i 20 club di serie B, abbiamo parlato con 12, negoziato con 8 e firmato con 4. Ma abbiamo scelto la Juve Stabia per un motivo più di tutti: Andrea Langella. Con questo accordo la Juve Stabia diventa azionista numero 2 di Brera: la maggiorparte dei titolari dei club vuole contante e andare via. Langella, invece, vuole far crescere alla grande la Juve Stabia. Noi non prevediamo cambi di gestione, possiamo solo aumentare la forza del club. Puntuiamo a realizzare nuove sponsorizzazioni, un’accademia internazionale giovanile e vogliamo portare la squadra in tour nel mondo».