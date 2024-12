Sampdoria: Semplici in pole per il dopo Sottil

Ore calde in casa Sampdoria. Dopo la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico Andrea Sottil, il club si sta già muovendo nel tentativo di trovare il sostituto migliore a cui affidare le redini della squadra. Come riporta “primocanale.it”, in pole per la società blucerchiata cè il tecnico Leonardo Semplici.

Il tecnico fiorentino di 58 anni, ex Spal, Cagliari e Spezia, sembra essere il favorito per la corsa alla panchina. Intanto oggi l’allenamento pomeridiano a Bogliasco sarà diretto da Alessio Aliboni, collaboratore tecnico della Sampdoria che già aveva allenato la squadra a cavallo tra l’esonero di Pirlo e l’arrivo di Sottil, lo scorso 29 agosto.