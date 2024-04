Juve, colpo a zero chiuso: Giuntoli abbraccia il primo rinforzo | Arriva la conferma della cifra

La Juve mette a segno il primo colpo a parametro zero. Giuntoli abbraccia il primo rinforzo per la prossima stagione.

La Juventus sembra avere in mano il primo vero rinforzo per la prossima stagione. Come riferito in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, dopo il corteggiamento degli scorsi mesi il giocatore – voluto e tentato da Giuntoli – sarebbe vicinissimo a dire sì alla Vecchia Signora.

Avance da parte della Juventus che erano cominciate a gennaio, con il calciatore in scadenza di contratto. Da lì sono susseguite anche trattative con l’attuale squadra detentrice del cartellino, che ha provato a trattenere il giocatore e ha incontrato anche l’agente per provare in extremis un rinnovo.

Ma il club di Torino aveva già fatto sapere di volere offrire un contratto più ricco all’attaccante, pronto a dire addio ai suoi compagni dopo tanti anni, e una maglia anche più prestigiosa. Tra poche settimane dunque potrebbe esserci già l’accordo ufficiale, visto che la scadenza del contratto è datata giugno 2024 e il calciatore può già firmare con chi desidera.

Juve, si avvicina il primo colpo: Giuntoli a un passo dal sì

La Juventus ha le mani ormai sempre più salde sul primo rinforzo per il prossimo anno. Si tratta di Felipe Anderson, il quale a giugno 2024 andrà in scadenza con la Lazio. Il giocatore non rinnoverà con i biancocelesti dunque, che avevano provato a farlo rimanere nella Capitale offrendogli un aumento di stipendio. Giuntoli infatti ha giocato al rialzo, e ha offerto al giocatore circa 4 milioni di euro a stagione.

Una trattativa che sembrava essersi raffreddata, ma che come riporta la Gazzetta dello Sport si è riaccesa nelle ultime ore. Felipe Anderson potrebbe dunque firmare con la Juventus già nelle prossime settimane.

Dullità e risparmio: Giuntoli inizia la ricostruzione

Con Felipe Anderson Giuntoli inizia la ricostruzione, indipendentemente da chi siederà in panchina la prossima stagione. Il brasiliano non ha dato certo il meglio di sé in questa stagione, ma vuole dare uno strappo alla sua carriera indossando la maglia di un grande club. Da questo Felipe Anderson potrà raccogliere nuove energie, non solo mentali ma soprattutto tecniche.

Il brasiliano è duttile, può giocare sia a destra che a sinistra in un 4-3-3, ma anche sotto punta, da trequartista. Inoltre il suo ingaggio, visto il contratto in scadenza nel 2024, sarà a parametro zero per la Juventus. Un rinforzo importante che fa bene anche al bilancio della squadra.