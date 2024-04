Milan, altro colpaccio in attacco: l’ex Barca è “in saldo” e Moncada ne approfitta | 10 milioni per il baby talento

Il dirigente rossonero ha messo nel mirino un giovane talento a prezzo di saldo, vecchia conoscenza dei Blaugrana, il quale si appresta a fare il salto di qualità.

Sarà una campagna acquisti caliente per il Milan. La società rossonera infatti ha intenzione di rafforzare il più possibile la rosa, in modo da tornare a lottare per lo scudetto il prossimo anno, e dire la propria in campo europeo, con la nuova versione della Champions League che incuriosisce parecchio il Diavolo e i suoi tifosi.

La dirigenza milanista vuole prendere forze fresche in tutti i reparti, ma ce n’è uno in particolare che ha bisogno di rinforzi importanti. Si tratta di quello offensivo. Prima di tutto servirà un sostituto di Olivier Giroud, promesso sposo della Mls visto il contratto in scadenza a fine stagione. Dopodiché però non mancheranno anche le operazioni sulla trequarti, dove si è adattato con ottimi risultati Loftus Cheek, e sulle corsie d’attacco, in cui si prenderà un’alternativa valida a Pulisic e Leao.

Vista la grande mole di lavoro che c’è da svolgere nella zona di campo in questione dunque Geoffrey Moncada si è già iniziato a muovere in questo senso, e tra i tanti nomi che sta seguendo con attenzione c’è quello di una vecchia conoscenza del Barcellona. Il giocatore infatti potrà trasferirsi a prezzo di saldo e garantirà grande fantasia ed imprevedibilità al Diavolo.

Ecco il nuovo obiettivo rossonero

Per rafforzare il proprio attacco la società sette volte campione d’Europa ha messo nel mirino Abde Ezzalzouli, esterno offensivo del Real Betis cresciuto nelle giovanili del Barça.

Proprio la scorsa estate infatti il club biancoverde lo ha acquistato dai catalani per 7 milioni e mezzo di euro. Adesso per il fantasista marocchino però sembra già arrivata l’ora di un nuovo trasferimento, in un club con ambizioni maggiori, come quello milanese.

Talento cristallino pronto ad esplodere per il Milan

Ezzalzouli, 22 anni, è un ragazzo che ha fatto vedere buone cose fin qui, ma che da un momento all’altro può definitivamente esplodere, diventando così un vero e proprio crack. Ecco perché il Diavolo è così intenzionato ad acquistarlo.

Dalla sua poi il classe 2001 ha anche il costo non eccessivo del suo cartellino. Per scipparlo al Real Betis servirebbe una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro, prezzo onesto, considerando anche gli standard del mercato attuale.