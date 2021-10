Roberto Mancini è intervenuto nel corso del Festival dello Sport a Trento, nell’anno d’oro dello sport italiano anche per la vittoria dell’Italia agli Europei.

Ecco alcune sue parole in vista della sfida contro il Belgio per 3° posto della Nations League:

«Per noi sarà fondamentale, perché dobbiamo rimanere nelle prime sette del ranking, in vista del Mondiale. Dobbiamo vedere come stanno fisicamente i giocatori. Balotelliù’ Ho passato tantissimi anni con lui, ora sono vaccinato (ride, ndr). Mario ha 31 anni, le porte della Nazionale sono aperte, nessuno è mai stato dimenticato. Valuteremo tutte le situazioni che possano essere positive per la squadra».