Paura in Andorra all’Estadi Nacional che dovrà ospitare la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar tra i padroni di casa e l’Inghilterra.

Un incendio di vaste dimensione si è propagato dalla zona riservata alla stampa fino alle due panchine. Le fiamme avrebbero danneggiato il terreno di gioco in erba sintetica.

Di seguito un video:

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday’s World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021