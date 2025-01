IO ME NE VOGLIO ANDARE: dopo la Supercoppa alla Pinetina c’è il putiferio | Richiesta di cessione immediata

Calciomercato Inter, scoppia il putiferio alla Pinetina: decisione presa dopo la Supercoppa, vuole andare via

C’è tanta, tantissima, delusione in casa Inter. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che sembrava (quasi) fatta per la vittoria dell’ennesima Supercoppa Italiana. Una competizione, tanto casa a mister Simone Inzaghi, che è finita tra le mani del Milan. Anche meritatamente per la reazione d’orgoglio avuta nel secondo tempo.

L’obiettivo, adesso, è quello di ripartire e di voltare pagina. Partendo proprio dal campionato dove i nerazzurri hanno la possibilità di agguantare il primo posto in classifica visto che hanno ben due partite da recuperare.

Allo stesso tempo, però, nel centro sportivo della Pinetina l’atmosfera non è affatto delle migliori. In primis per quanto accaduto in quel di Riyad, poi per l’infelicità di alcuni elementi che non riescono ad essere protagonisti nell’11 titolare del manager piacentino.

In questo mese di gennaio qualcosa potrebbe seriamente cambiare. Il futuro di alcuni elementi potrebbe essere lontano da Milano. Le richieste nei loro confronti di certo non mancano.

Calciomercato Inter, scoppia il putiferio alla Pinetina: le ultime

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato la “Gazzetta dello Sport“. A prescindere dalla sconfitta, o meno, maturata in Arabia Saudita, la situazione di alcuni calciatori continua a restare in ballo. Tra questi c’è sicuramente Davide Frattesi che, anche in questa stagione, sta facendo davvero fatica ad imporsi nella formazione titolare. I tre centrocampisti centrali nerazzurri (Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan) continueranno ad essere titolari per Inzaghi. Non ci saranno modifiche di alcun genere.

Si rassegni, quindi, il classe ’99 che a questo punto apre ad un possibile addio. Il nazionale azzurro piace moltissimo sia alla Roma che al Tottenham. I giallorossi spingono per un suo ritorno (ex Primavera giallorossa). La possibilità che possa lasciare Milano si fa sempre molto alta. Il suo valore oscilla tra i 45 ed i 50 milioni di euro. No contropartite e nemmeno possibilità di sconto da parte della società campione d’Italia. La stessa che valuta anche l’addio di un altro elemento come Kristjan Asllani.

Calciomercato Inter, non è da escludere un doppio addio: se ne parla in estate

La volontà sia di Frattesi che di Asllani è quella di avere molto più spazio. Cosa che con Inzaghi non riescono affatto ad avere. Anche se, allo stesso tempo, diventa molto complicato un doppio addio a metà stagione. Molto probabile, invece, che il discorso possa essere rimandato in estate dove ci sarebbe molto più tempo a disposizione, per i club interessati, nel fornire una possibile offerta alla società nerazzurra.

Discorso simile, se non “complicato”, per il nazionale albanese che è stato uno dei peggiori in campo nella finale persa contro i “cugini” del Milan. Molto probabile che l’ex Empoli possa salutare tutti al termine della stagione. La Serie A e la Premier League guardano con interesse.