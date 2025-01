Spezia, UFFICIALE: dal Parma arriva Leandro Chichizola

Lo Spezia corre ai ripari per la porta. Dopo il grave infortunio di Sarr, gli aquilotti hanno deciso di virare sul ritorno di Leandro Chichizola a titolo definitivo dal Parma. A renderlo noto è il club mediante il seguente comunicato:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 le prestazioni sportive dell’estremo difensore Leandro Chichizola, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Classe 1990, quello di Chichizola è un graditissimo ritorno nel Golfo dei Poeti, dove per tre stagioni ha difeso i pali delle Aquile nella sua prima esperienza europea, dopo essersi messo in mostra con il River Plate, con cui nel 2014 si rese protagonista della vittoria del torneo Final, parando al 92′ un fondamentale calcio di rigore contro il Racing in un Monumental a dir poco impazzito. Da lì seguirà l’approdo alla Spezia, dove tra il 2014 e il 2017 non perderà un solo minuto tra campionato, Coppa Italia e Playoff, totalizzando ben 141 presenze consecutive ed entrando nel cuore di tutti i tifosi spezzini, tanto da essere eletto Aquilotto Reale della stagione 2015-2016”.