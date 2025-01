TMW: “Giugliano, chiesto all’Avellino l’ex rosa Marson”

Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il Giugliano è alla ricerca di un rinforzo fra i pali. Il club campano avrebbe chiesto all’Avellino il prestito di Leonardo Marson. Tuttavia, almeno per il momento, il club irpino non avrebbe intenzione di privarsi dell’estremo difensore classe ’98.

Il calciatore, che ha vestito in carriera proprio la maglia rosanero, è attualmente di proprietà dell’Avellino con cui, in questa stagione, ha calcato il campo in una sola occasione.