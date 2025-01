Pedullà: “Salernitana, in arrivo Lochoshvili per la difesa”

La Salernitana non si ferma. Il club granata vuole concretamente rinforzare la squadra in questa sessione di mercato il prima possibile. Il club ha già ufficializzato diversi colpi in entrata, soprattutto sul fronte offensivo, ma adesso vuole agire anche sul reparto arretrato. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, infatti, è in arrivo Luka Lochoshvili, classe 1998, base di accordo con la Cremonese e ultimi dettagli che stanno per essere perfezionati. Nelle prossima ore, dunque, l’operazione potrebbe ricevere un accelerata definitiva.

