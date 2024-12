Inzaghi presenta Mantova-Pisa: «Il gruppo è andato oltre le aspettative. Non penso al mercato»

Alla viglia della sfida tra Mantova e Pisa è intervenuto il tecnico dei toscani FIlippo Inzaghi. L’allenatore si è espresso per presentare la sfida ma anche per parlare della stagione disputata fin qui dai suoi.

«Prepariamo le gare sempre alla stessa maniera, a prescindere da chi abbiamo davanti. Il Mantova è reduce da una stagione superlativa e anche quest’anno se la sta giocando con tutti. Ci vuole rispetto. Come sempre, servirà il miglior Pisa. Botturi, oltre ad essere stata un collega, è un grande amico. Una persona per bene e preparata. Sono contento di ritrovarlo. A Brescia avevamo costruito qualcosa di bello. Il gruppo? Abildgaard e Hojholt sono completamente recuperati, Tramoni lo porterò. Attualmente potrebbe avere a disposizione solo qualche minuto. Non penso al mercato. Con dei ragazzi del genere sarebbe difficile. Quest’anno abbiamo sbagliato solo la partita di Castellammare. Tutti, fin qui, mi hanno dimostrato il proprio valore. Solo Jevsenak è stato un po’ penalizzato. Morutan? Voglio andarci cauto. Conto di averlo al massimo della forma per i primi di gennaio. Viene da un infortunio delicato, come quello di Berardi. Bonfanti Nicholas deve stare tranquillo. Ci ha trascinati fin qui, adesso deve ritrovare la forma. Parliamo tanto, ogni tanto stare fuori fa bene. Calabresi è un giocatore difficile da lasciare fuori. Starà qui con noi fino a quando vorrà. Insieme a Caracciolo e Marin, è uno dei capitani. Vignato ha preso un colpo alla caviglia, domattina lo valuteremo Moreo è pronto a giocare. Solo Mlakar non è convocato»