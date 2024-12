D’Angelo presenta Spezia-Cittadella: «Sconfitta di Palermo messa alle spalle»

Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa in occasione della sfida di domenica contro il Cittadella, rilasciando anche delle dichiarazioni sulla sconfitta contro il Palermo rimediata domenica 7 dicembre:

«Non ho la presunzione di pensare che nessuno possa metterci in difficoltà, non la avevo nemmeno prima quando eravamo ancora imbattuti. Abbiamo rivisto la partita come ogni settimana, studiando quello che potevamo fare di diverso soprattutto nella prima mezzora e ci siamo messi alle spalle il Palermo. Ormai è andata e non possiamo farci più nulla, dobbiamo pensare al Cittadella e prepararci a fare una grande partita contro un avversario difficile da affrontare. La classifica non conta nulla, non c’è tutta questa disparità e loro giocano un calcio propositivo che noi dovremo limitare per poi metterli in difficoltà sfruttando i difetti che hanno. Classifica di Serie B? Mancano ancora delle partite alla fine del girone d’andata e poi tutto quello di ritorno, per questo penso a raggiungere il nostro obiettivo prima di tutto. Il Sassuolo è una squadra molto forte e allenata da un allenatore esperto, può non avere un grande fattore campo come altre, ma anche per loro non sarà facile vincere il campionato. Lo sanno anche loro che devono vincere il campionato, ma dire che vinceranno con facilità è un po’ buttare la palla dall’altra parte e non mi piace. Sono favoriti, ma non sarà facile, non penso lo vincerà come ha fatto la Juventus».