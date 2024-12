Carrarese-Palermo: apuani in campo con una maglia a tema natalizio

Carrarese Calcio 1908 annuncia ufficialmente l’inizio dell’iniziativa sociale “Christmas Tour”.

Nelle partite del campionato di Serie BKT del mese di dicembre, rispettivamente contro Palermo, Brescia, Cosenza, Sampdoria e Cesena, la squadra apuana – si legge sul sito ufficiale del club – scenderà in campo con una maglia gara “Special Edition” di colore verde, con font e rifiniture speciali, dedicata alla festa del Natale. Tale iniziativa prevede la futura messa in vendita, attraverso un’asta benefica, delle maglie dedicate al “Christmas Tour”. Inoltre, ogni acquirente riceverà un biglietto di Natale autografato dal giocatore utilizzatore della maglia acquistata e ai 15 migliori offerenti verrà data la possibilità di accedere ad un’area esclusiva dello Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri”, come lo spogliatoio, poco prima dell’inizio di un match di questa storica stagione di Serie BKT 2024/2025. I proventi delle aste verranno devoluti in beneficenza agli enti territoriali che lottano quotidianamente, a sostegno di ogni problematica sociale. In seguito a tale iniziativa, la società di Piazza Vittorio Veneto conferma il sostegno, da sempre profuso, nei confronti di ogni campagna di sensibilizzazione legata alle tematiche sociali.

