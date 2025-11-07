Inzaghi: «Felice di ritrovare Abate, è un amico vero. Bereszynski è un capitano, ci darà tanto»

Dal Renzo Barbera, nella conferenza stampa di presentazione di Juve Stabia–Palermo, Filippo Inzaghi ha parlato del rapporto con l’allenatore delle vespe Ignazio Abate, delle condizioni di Gyasi e Gomes e del valore di Bereszynski all’interno del gruppo rosanero.

«Mi fa molto piacere ritrovare Abate — ha dichiarato Inzaghi —. Speravo andasse a Castellammare, è una squadra che l’anno scorso ha sfiorato la Serie A. Hanno perso Adorante ma inserito un grande centravanti come Gabrielloni. Sono contento per quello che sta facendo: è un mio grande amico, trascorriamo anche le vacanze insieme. Domani saremo avversari, ma se farà bene sarò felice per lui. Per novanta minuti, ognuno penserà alla propria squadra».

Sulle condizioni degli infortunati, il tecnico rosanero ha aggiornato la situazione di Gyasi e Gomes: «Possiamo recuperarli dopo la sosta. Spero di dare spazio anche a Giovane, che ho un po’ penalizzato. Gomes ha già tolto il tutore, mentre Gyasi è più avanti nel percorso. Mi auguro di avere uno dei due al rientro».

Infine, un passaggio su Bartosz Bereszynski, sempre più punto di riferimento della difesa: «Sono felice, è un capitano. Pochi anni fa ha vinto lo scudetto e averlo con noi è molto importante. Domani so di avere un giocatore in più, davvero fondamentale per la squadra».