Inzaghi: «Rispetto per la Juve Stabia, ma siamo il Palermo. Servono coraggio e niente scuse»

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa alla vigilia di Juve Stabia–Palermo, Filippo Inzaghi ha parlato della gestione dell’attacco, della fiducia nei suoi giocatori offensivi e dell’approccio mentale con cui il Palermo dovrà affrontare la trasferta in Campania.

«Nell’ultima partita volevo far entrare Corona, perché lo meritava — ha spiegato Inzaghi — poi ho inserito Vasic perché reputo entrambi molto importanti. Devono solo aspettare il loro momento: abbiamo giocatori che hanno il gol nel sangue». Il tecnico ha poi aggiunto: «Ho grande rispetto per la Juve Stabia, ma noi siamo il Palermo. Dobbiamo giocare senza scuse. È una partita che ci darà indicazioni su quello che vogliamo diventare. Non abbiamo alternative: bisogna pressare forte».

Sul lavoro offensivo della squadra, Inzaghi ha chiarito: «C’è sempre da migliorare. Nelle ultime gare abbiamo calciato tanto, e questo mi interessa. Abbiamo rispetto per la Juve Stabia, ma siamo il Palermo e vogliamo giocarcela senza alibi. Perdere a volte può insegnare più di una vittoria. La nostra forza la conosciamo e cercheremo di riproporla al meglio».