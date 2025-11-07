Inzaghi: «Con la Juve Stabia sarà la prova del nove. Le vittorie e le sconfitte passano da noi»

Dal Renzo Barbera, nella conferenza stampa di presentazione di Juve Stabia–Palermo, Filippo Inzaghi ha analizzato il tipo di gara che attende i rosanero, parlando della crescita del gruppo, del percorso della squadra e del ricordo di Galeone.

«È chiaro che tipo di squadra siamo — ha esordito Inzaghi —. Se corriamo abbiamo speranze, altrimenti, se giochiamo come a Catanzaro, si azzerano. Sono convinto che vittorie e sconfitte passano da noi. Dobbiamo ripartire come nella scorsa partita».

Sulla crescita del Palermo, il tecnico ha spiegato: «Ogni allenatore spera di arrivare il più presto possibile al massimo. Calciatori come Bani ne puoi prendere pochi. Dobbiamo crescere tutti, compreso me. Tutti dobbiamo migliorare per alzare l’asticella. Domani sarà la prova del nove per capire se i passi falsi ci hanno rafforzato».

Inzaghi ha poi ricordato Giovanni Galeone, scomparso in settimana: «È stato un innovatore. Non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma sicuramente è una persona che ci mancherà».

Ha quindi ribadito il concetto di crescita collettiva: «Sapevo da dove partivamo, non basta avere qualche giocatore di Serie A. Se li prendi tutti come Bani è più facile, ma dobbiamo crescere tutti, in primis chi è rimasto dopo l’anno scorso. L’allenatore deve fare ancora meglio. Abbiamo avuto un grande inizio e abbiamo reagito alle sconfitte. Con la Juve Stabia è la prova del nove».