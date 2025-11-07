Inzaghi: «Sul sintetico sarà dura ma niente scuse. Il Palermo è pronto e vuole continuità»

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa di presentazione della sfida Juve Stabia–Palermo, Filippo Inzaghi ha parlato delle difficoltà del campo sintetico, del valore dell’avversario e dello spirito con cui la squadra affronterà la gara.

«Sul sintetico è un’altra partita, ma non voglio scuse — ha dichiarato Inzaghi —. Loro sono abituati, ma non mi interessa: domani cercheremo di fare una grande partita. Abbiamo bisogno di ricominciare da dove abbiamo finito».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato il momento del campionato: «Le indicazioni sono chiare. Ci hanno voluto far sentire grandi, ma corazzate non ce n’è. Ogni partita è un esame e dalle sconfitte si può ripartire più forti. Domani per me è una gara importante su un campo ostico, vogliamo dare continuità. Sarà un bel banco di prova, ma la squadra è pronta e lo dimostrerà».

Sui dubbi di formazione, Inzaghi ha ribadito l’importanza del gruppo: «I ballottaggi ci sono sempre, è il campo che fa la formazione. A volte mi tengo i cambi più importanti in panchina. L’importante è che tutti si preparino bene: domani avremo 18 titolari e deciderò chi inizierà e chi entrerà a gara in corso».