Inzaghi: «Sul sintetico sarà dura ma niente scuse. Il Palermo è pronto e vuole continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 7, 2025

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa di presentazione della sfida Juve Stabia–Palermo, Filippo Inzaghi ha parlato delle difficoltà del campo sintetico, del valore dell’avversario e dello spirito con cui la squadra affronterà la gara.

«Sul sintetico è un’altra partita, ma non voglio scuse — ha dichiarato Inzaghi —. Loro sono abituati, ma non mi interessa: domani cercheremo di fare una grande partita. Abbiamo bisogno di ricominciare da dove abbiamo finito».

Il tecnico rosanero ha poi analizzato il momento del campionato: «Le indicazioni sono chiare. Ci hanno voluto far sentire grandi, ma corazzate non ce n’è. Ogni partita è un esame e dalle sconfitte si può ripartire più forti. Domani per me è una gara importante su un campo ostico, vogliamo dare continuità. Sarà un bel banco di prova, ma la squadra è pronta e lo dimostrerà».

Sui dubbi di formazione, Inzaghi ha ribadito l’importanza del gruppo: «I ballottaggi ci sono sempre, è il campo che fa la formazione. A volte mi tengo i cambi più importanti in panchina. L’importante è che tutti si preparino bene: domani avremo 18 titolari e deciderò chi inizierà e chi entrerà a gara in corso».

