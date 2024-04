Inter, purtroppo ormai è tardi | Dall’Inghilterra sono pronti allo ‘scippo’: addio per sempre ai nerazzurri

Niente da fare per l’ad Beppe Marotta, il quale si vede soffiare sotto il naso il top player dal campionato inglese, che come al solito si accaparra tutti i migliori talenti in circolazione.

Con uno scudetto ancora da conquistare ufficialmente e da festeggiare, dalle parti di Appiano Gentile è già tempo di fare il punto in vista del futuro. La società meneghina infatti vuole rendere la rosa attuale sempre più competitiva sia per difendere un tricolore che come detto è sempre più vicino dall’essere messo in bacheca, e sia per tornare a competere anche in campo europeo dopo il flop di quest’anno.

Proprio sul tema della campagna di rafforzamento dunque la Beneamata si è già portata avanti con il lavoro, e ha praticamente ufficializzato due grandi colpi per l’estate, entrambi in arrivo a parametro zero. Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che rispettivamente andranno a potenziare il centrocampo e l’attacco interista.

Oltre a questi però la dirigenza nerazzurra segue tanti altri nomi per rinforzarsi. Uno di questi però è già praticamente sfumato. Infatti dalla Premier League un club è pronto a scippare il grande obiettivo di mercato dell’Inter, che dovrà mettersi la mente in pace per non poter contare su di lui il prossimo anno.

Sfuma il grande colpo interista

L’Inter ha messo nel mirino per il futuro dei pali il brasiliano classe 1999 Bento, che al momento milita nell’Athletico PR. Il ragazzo infatti si sta rivelando tra i migliori talenti in circolazione nel suo ruolo, e proprio il club meneghino lo ha messo nel mirino.

Ma la Beneamata non è l’unica squadra che lo segue da vicino. Le società pronte ad investire su di lui infatti sono tantissime, soprattutto quelle provenienti dalla Premier League, dove in particolar modo le due londinesi Arsenal e Chelsea sembrano fare sul serio.

Riflessioni in corso per la porta interista

Dopo aver ceduto Onana al Manchester United per fior di quattrini, l’Inter ha trovato in Sommer un sostituto ideale tra i pali, come dimostrato dalla grande annata che sta svolgendo l’elvetico. Tuttavia la sua età costringe la società a guardarsi intorno.

Bento sarebbe un profilo da inserire in rosa e far crescere con calma fino ad affidargli il posto da titolare. La strada per arrivare a lui però è molto tortuosa, e di conseguenza il club nerazzurro sta riflettendo anche sulle possibili alternative.