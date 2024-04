Inter, tutto fatto: il calciatore è nerazzurro | Inzaghi può contare su di lui il prossimo anno

Affare concluso e ufficialità arrivata per il club meneghino, che acquista il cartellino di questo grande nome a titolo definitivo per la gioia del tecnico e di tutto l’ambiente.

L’Inter sta vivendo una grande stagione, che a meno di incredibili colpi di scena si concluderà con la vittoria del 20esimo scudetto della sua storia, il quale sancirà anche la seconda stella sul petto. Intanto però la società ha iniziato a pianificare il proprio futuro, in modo da rimanere competitivi sia in Italia che in Europa anche il prossimo anno.

Come al solito infatti sul piano del mercato l’ad Beppe Marotta ha già messo a segno due colpi a parametro zero, che in estate si trasferiranno alla Pinetina. Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, rispettivamente in scadenza con Napoli e Porto.

A questi però, quando siamo ancora nel mese di aprile, se n’è aggiunto anche un terzo. Dalle parti di Appiano Gentile è già arrivata l’ufficialità della chiusura dell’affare, che permetterà dunque a mister Simone Inzaghi di contare su questo calciatore il prossimo anno.

Ecco il colpo dell’Inter

Nella scorsa giornata di campionato la squadra nerazzurra ha vinto per 2-0 il match contro l’Empoli, e, in concomitanza con il pareggio della Roma al Via del Mare contro il Lecce, ha ottenuto la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Era proprio questa infatti la condizione per far sì che il riscatto di Carlos Augusto diventasse automatico.

In estate infatti l’Inter aveva preso il brasiliano in prestito dal Monza per 4 milioni e mezzo di euro, e, nel caso in cui avesse ottenuto l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, l’acquisto del suo cartellino sarebbe diventato cosa fatta. Dunque la società meneghina adesso verserà altri 7 milioni e mezzo per il calciatore, portando così il totale del suo costo a 12 mln.

Carlos Augusto vuole la definitiva consacrazione

L’esterno brasiliano nel suo primo anno in nerazzurro ha trovato diverse presenze, anche se a livello di minutaggio il computo totale non è dei migliori. I gettoni messi a referto dal 25enne infatti sono arrivati per lo più da subentrato.

Il calciatore però non ha affatto sfigurato quando chiamato in causa, e per questa ragione il suo obiettivo il prossimo anno sarà quello di giocare ancora con maggiore continuità, per sancire la sua definitiva consacrazione. Una cosa non semplice se si considera che nel suo ruolo c’è un certo Dimarco.