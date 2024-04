Pronto per la difesa più forte d’Italia: Buongiorno, Cairo si deve arrendere | Pedina trovata e scacco matto

Il difensore centrale granata può finalmente avere il via libera dal presidente del club, visto che una società ha deciso di mettere sul piatto un calciatore da inserire nell’affare che ha convinto il patron torinese.

Nel campionato attuale un calciatore sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano del Torino, che dopo alcuni anni in cui si è messo in evidenza, in questa stagione si è rivelato essere tra i migliori nel suo ruolo di tutta la Serie A.

Ovviamente quando un giocatore dimostra di avere importanti qualità, specialmente se gioca in realtà diverse da quelle delle big, tutte le squadre principali cominciano a drizzare le antenne e a chiedere informazioni per provare ad acquistarlo. E’ proprio questo ciò che sta infatti accadendo al capitano granata, finito ormai sul taccuino di tutti i top club italiani e non solo.

Questa volta però pare esserci un problema. Il presidente del Toro Urbano Cairo non sembra avere alcuna intenzione di cedere il classe 1999, se non per una proposta indecente, che sia ben superiore ai 40 milioni di euro. Ecco perché i vari club sul ragazzo sono sembrati scoraggiati dalle richieste del numero uno granata, anche se uno di questi ultimamente pare aver trovato la soluzione a questo enigma: inserire un’importante pedina di scambio per convincere il patron.

Buongiorno addio, trovata la soluzione all’enigma

Tra i tanti club intenzionati a prendere Buongiorno c’è anche il Napoli. Il club campione d’Italia in carica dopo che in estate ha perso Kim, non ha trovato un sostituto adatto del calciatore coreano, e nella prossima sessione di mercato ha intenzione di prendere un nome forte per la difesa.

Ecco perché il nome del capitano granata pare essere diventato l’obiettivo numero uno della prossima campagna acquisti napoletana. Come detto però le resistenze di Urbano Cairo sono parecchie, ma per convincerlo Aurelio De Laurentiis pare aver trovato la carte giusta, ovvero Giovanni Simeone.

Il Cholito carta per arrivare al gioiello granata

Il centravanti argentino, ormai sempre più ai margini del progetto azzurro, è intenzionato a cambiare aria in estate, e il Napoli pare aver studiato l’idea di inserirlo nella trattativa per portare a Castelvolturno Buongiorno.

In questo modo dunque il club campano si libererebbe di un peso, e allo stesso modo riuscirebbe sia ad abbassare il prezzo del cartellino del difensore e sia a dare una contropartita gradita al Toro.