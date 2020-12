Radja Nainggolan torna al Cagliari. Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, Tommaso Giulini, presidente del club sardo, dopo l’nfortunio al ginocchio di Marko Rog, per il quale non si conoscono ancora i tempi di recupero, ha accelerato la trattativa per riportare il centrocampista belga dell’Inter immediatamente in rossoblù.

Nainggolan torna quindi al Cagliari con la formula del prestito secco. Poi durante questi mesi ci sarà modo di condurre al meglio una trattativa che parte innanzitutto dalla volontà del calciatore, desideroso di tornare a Cagliari da subito.





All’Inter era finito ai margini del progetto tecnico, complice il feeling mai sbocciato con Antonio Conte che gli ha concesso poche occasioni per mettersi in mostra.