Intervenuto ai microfoni di “Antenna Sud”, Roberto Felleca, presidente del Foggia, ha parlato gli obiettivi stagionali del club rossonero:

«La classifica ci sorride davvero tanto, non tanto per la posizione, più che altro per il blasone. Stiamo regalando gioie ai nostri tifosi e allo stesso tempo stiamo valorizzando diversi giovani, che non è una cosa da poco. Adesso vogliamo pensare prima a raggiungere la salvezza e poi vedremo dove potremo arrivare».